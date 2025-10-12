今年も三角チョコパイの季節がやってきました！2007年の初登場から今年で19年目を迎えるという、秋冬の定番スイーツ。期間限定で登場した、定番の「黒」と新作「いちごミルク味」。さっそく、食べ比べてみました。◆三角チョコパイ 黒（324キロカロリー）数量限定の黒うさぎパッケージがかわいい！手に持つと、思っていたよりもずっしりとした重みがあります。パッケージを開けると、濃い茶色のパイ生地が現れました。「