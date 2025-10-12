Ì±ÍØÉñÍÙ¤ÎÉáµÚ¤ÈÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÀ¥Èø ÌÀÈþ¤µ¤ó¤Î¡¢·ÝÎò60¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¸ø±é¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ì±ÍØÉñÍÙ°ì¶Ú¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ç¤â¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤ò¤·¤Æ¤­¤¿À¥Èø ÌÀÈþ¤µ¤ó¡£·ÝÎò60¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¤­¤ç¤¦¤Î¸ø±é¤Ï¡¢¤ª¤É¤ê¤Î±ã¡Ö±Ê±ó¤Îßê¤á¤­¡×¤ÈÂê¤·¡¢Ìç²¼À¸¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì±ÍØÌ±Éñ¤ª¤è¤½40¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¥Èø¤µ¤ó¤Ï¡¢60¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤éÍ¥Èþ¤ÊÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£