国民民主党の榛葉賀津也幹事長が10日、国会内で定例会見を行い、立憲民主党・安住淳幹事長が、野党が協力して首班指名で国民民主党の玉木雄一郎代表を指名して政権交代することを持ちかけられたことに疑問を投げかけた。 【写真】総理候補!?党大会でおちゃめな姿を見せる玉木雄一郎氏 榛葉氏は「玉木代表の名前を書いてくださるのは、悪い気はしない」とし、日本維新の会とは安全保障、エネルギーなどの基本政策では「