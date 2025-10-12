◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第２戦ＤｅＮＡ７✕―６巨人＝延長１１回＝（１２日・横浜）レギュラーシーズン２位のＤｅＮＡが連勝で２年連続第１Ｓ突破を決めた。ＤｅＮＡが先勝して迎えた第２戦は、５―５の同点で延長戦に突入。１１回に１点を勝ち越されたが、その裏、２死から林琢真内野手の同点打に続き、蝦名達夫外野手がサヨナラ打を放ち、４時間３１分の激闘に終止符