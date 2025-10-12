「ジョージア」の屋台骨となる500mlペットボトル（PET）コーヒーが1−8月、好調に推移している。9月8日、取材に応じた日本コカ・コーラの新田祐一郎マーケティング本部コーヒー事業部ディレクターは「数量・金額ともに拡大している。2月に500mlPET3品を刷新したことで、我々の期待以上の成果を出せている」と振り返る。2月のリニューアルでは、前身のシリーズ名としていた「THE」を商品名から外し、味わいをダイレクトに表現