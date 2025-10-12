¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢ÄäÀï¤¬È¯¸ú¤·¤Æ´Ý2Æü¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ê¤Î¤«¡£¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ËºÇ¤â¶á¤¤¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÄ®¥¹¥Ç¥í¥Ã¥È¤«¤éº´Æ£µ­¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¡þ±ÇÁü¤«¤é¤Ï¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÇÂ¿¤¯¤Î·úÊª¤¬¤¬¤ì¤­¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢ÉÑÈË¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¹¶·â¤Ë¤è¤ë¹õ¤¤±ì¤¬¤Ê¤¯¡¢ÄäÀï¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»Ù±çÊª»ñ¤ÎÇÛµë¤¬»Ï¤Þ¤Ã