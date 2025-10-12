¡Ö£Ê£Å£Ò£Á£Ã£Ó¥»¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£Ó¡¦Âè£²Àï¡¢£Ä£å£Î£Á£·¡Ý£¶µð¿Í¡×¡Ê£±£²Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë£Ä£å£Î£Á¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¿Ê½Ð¤ò·è¤á¡¢¥ê¡¼¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ëºå¿À¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ºå¿À¤È£Ä£å£Î£Á¤Î£Ã£Ó¤Ç¤ÎÂÐÀï¤Ï²áµî£´ÅÙ¡££²°Ì¤À¤Ã¤¿£²£°£±£·Ç¯¤Ï¡¢£Ä£å£Î£Á¡¦Åû¹á¤¬Æâ³Ñµå¤Ë¤Î¤±¤¾¤Ã¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¤¿ºÝ¤Ë±«¤Ç¤Ì¤«¤ë¤ó¤À¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÅ¥¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂçÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤¬Í­Ì¾¤ÊÇ¯¤Ç¡¢Àè¾¡¤«¤é¤Î£²Ï¢ÇÔ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·