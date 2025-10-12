「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、ＤｅＮＡ７−６巨人」（１２日、横浜スタジアム）巨人が逆転サヨナラ負けを喫して２連敗。ファイナルＳ進出を逃した。先手を取りながらも、エースの乱調で同点に追いつかれた。後が無い状況で、打線は立ち上がりから猛攻を見せる。今ＣＳ初出場初スタメンとなった１番・佐々木が、ＤｅＮＡ先発・ジャクソンから右翼への先頭打者弾を放ち先制。さらに２死一、二塁で、中山の右翼席