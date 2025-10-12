¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È12Æü¸áÁ°¡¢ÀéÍÕ¸©ÌîÅÄ»Ô¤Î³ê¶õ¾ì¤Ç¡¢¥°¥é¥¤¥À¡¼¤¬³êÁöÏ©¼êÁ°¤ËÀÜ¿¨¤·µ¡ÂÎ¤¬Â»½ý¤·¤¿¡£ÃåÎ¦»þ¤Ë³êÁöÏ©³°¤Ë¹ß¤ê¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±¾Ê¤Ï¹Ò¶õ»ö¸Î¤ËÇ§Äê¡¢±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Ï¹Ò¶õ»ö¸ÎÄ´ºº´±2¿Í¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£