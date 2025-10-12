１２日のテレビ朝日「ビートたけしのＴＶタックル」では、自民党の高市早苗総裁がテーマとなった。冒頭の過去映像に騒然。高市氏の過去を振り返る中で、２９歳の時に当時タレントだった２２歳の蓮舫と共演する姿などが流された。２００６年の同番組では、ハマコーの愛称で知られた浜田幸一氏とやり取り。浜田氏に「いまなんの役やってんの？」と聞かれた４５歳の高市氏は「情報調査局長です！」と回答。浜田氏に「そんなのよ