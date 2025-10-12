延長１１回横浜ＤｅＮＡ２死一、三塁。サヨナラ打を放ち牧に抱きつかれる蝦名延長１１回横浜ＤｅＮＡ２死一、三塁。サヨナラ打を放ち、雄たけびをあげる蝦名（中央下）＝横浜プロ野球セ・リーグのクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファーストステージ（３試合制）は１２日、横浜市中区の横浜スタジアムで第２戦が行われ、レギュラーシーズン２位の横浜ＤｅＮＡベイスターズが３位の読売ジャイアンツに７−６でサヨナラ勝ちして２連