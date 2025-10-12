¡þ¥»CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2ÀïDeNA7¡½6µð¿Í¡Ê2025Ç¯10·î12Æü²£ÉÍ¡Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¡¦DeNA¤¬±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë¼¹Ç°¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ÇÆ±3°Ì¡¦µð¿Í¤ò²¼¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤Ï4»þ´ÖÄ¶¤¨¤ÎÇ®Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤ª¤¦¤È¡¢Ã¯°ì¿ÍÄü¤á¤º¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£5¡½6¤Î11²ó¤ËÀÐ¾å¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Î½ÐÎÝ¤«¤é¡¢ÎÓÇ´¤ê¶¯¤¯ÎÓ¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤è¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×