柏―川崎試合終了間際、チーム4点目のゴールを決め、大喜びの柏・細谷＝三協F柏Jリーグ・YBCルヴァン・カップ準決勝第2戦（12日・三協フロンテア柏スタジアムほか＝2試合）12大会ぶりの制覇を狙う柏と、2022年大会王者の広島が11月1日に東京・国立競技場で行われる決勝へ進んだ。第1戦で川崎に1―3で敗れていた柏は1―1の後半に仲間が決めると、さらに細谷が2得点。第2戦を4―1で制して2戦合計5―4と逆転した。広島は横浜FC