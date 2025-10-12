MLBのポストシーズンは日本時間12日、ナ・リーグ地区シリーズ第5戦が行われました。2勝2敗で迎えた運命の一戦は、ブリュワーズが3本のソロホームランが飛び出し、カブスを3−1で撃破。2018年以来7年ぶりのリーグ優勝決定シリーズに進出が決まりました。すでにドジャースがフィリーズに3勝1敗で地区シリーズを突破。2年連続ワールドチャンピオンを目指すドジャースは、今季対戦成績6戦全敗の天敵ブリュワーズと日本時間14日から4勝