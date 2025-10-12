人気作品『ONE PIECE』の公式旗艦店「ONE PIECE BASE SHOP」が、12月5日（金）から、東京・新宿にある新宿マルイ本館4階にオープンする。【写真】魅力的なグッズが勢ぞろい！展開アイテムの一部紹介■多彩な商品ラインナップを展開今回バンダイナムコグループが手掛けオープンする「ONE PIECE BASE SHOP」は、原作漫画、アニメ、実写版など『ONE PIECE』にまつわるすべてを扱い、この場所でしか手に入れることができないオリ