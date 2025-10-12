◆みやざきフェニックス・リーグソフトバンク3―3ヤクルト（12日、西都原運動公園野球場）ソフトバンクの山川穂高内野手（33）が豪快な3ランを放った。「3番指名打者」でフル出場。2点ビハインドの8回2死一、二塁、ヤクルトの長谷川宙輝の球を左越えの3ランとし、逆転した。「当たりは良かった」としながらも「CS（クライマックスシリーズ）で投げる投手も違うので」と冷静に受け止めた。この日は4打数1安打3打点だが、