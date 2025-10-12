Ê¡²¬¸©·ÙÂçÌ¶ÅÄ½ð¤Ï12Æü¡¢ÂçÌ¶ÅÄ»ÔÁðÌÚ¤ÎÏ©¾å¤ÇÆ±Æü¸áÁ°0»þ¤¹¤®¤´¤í¡¢ÃË¤¬²¼È¾¿È¤ò¿¨¤ê¤Ê¤¬¤é½÷À­¤ËÉÕ¤­¤Þ¤È¤¦»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï60¤«¤é70ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¿ÈÄ¹170ÄøÅÙ¤ÎÃæÇ¯ÂÀ¤ê¡£¹õ¤Ã¤Ý¤¤¾å²¼¤ÎÉþÁõ¡¢´ã¶À¡¢¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¡£