◇パCSファーストステージ第2戦オリックス4−5日本ハム（2025年10月12日エスコンF）オリックスの山岡泰輔投手（30）が12日、チームがCS敗退し今季終了したことを受け、取材に答えた。山岡は今季、出場選手登録日数が7年に達し、国内フリーエージェント（FA）権の資格取得条件を満たしていたが、FA権については「ここから考えていきたい。まずはオリックスの話を聞きたい」と言及。権利を行使するかどうかについては「ま