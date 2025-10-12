日本でも人気沸騰中の美女レスラーの誕生日を、相棒となった日本人女子レスラーがサプライズでお祝い。ほっこり動画に世界中のプロレスファンが癒されている。【映像】「可愛いすぎる」ほっこり誕生日サプライズ動画先日、日本のX（旧Twitter）で「本当に存在するのか」とバズったのが、世界最大のプロレス興行「WWE」に所属する女子レスラー、リア・リプリー。オーストラリア出身の彼女は170センチの長身に鎧のような肉体をま