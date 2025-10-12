◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第２戦日本ハム５―４オリックス（１２日・エスコンＦ）オリックスは日本ハムに逆転負けを喫し、２連敗でファーストステージ敗退となった。パ・リーグ３位から下克上の日本一を目指したが、志半ばで今季の全日程を終了。山岡泰輔投手は試合後、５月に取得した国内ＦＡ権について熟考する考えを明かした。プロ９年目はリリーフ専任となり、４１試合で