◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第２戦日本ハム５―４オリックス（１２日・エスコンＦ）オリックスが終盤に逆転を許し、今季の全日程を終えた。８回に岩崎がレイエスに右越えへの逆転２点タイムリーを許した。岸田監督は「本当の勝負どころというところでね、みんな強い気持ちでやってくれたんですけどね。結果としては受け止めて、バネにして、糧にしていったもらわないといけない」