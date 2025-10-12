◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ女子第１節ＮＥＣ川崎３（２５―２０、２５―２２、２５―２０）０ＳＡＧＡ久光（１２日、神奈川・川崎市とどろきアリーナ）１１日の開幕戦でストレート負けした昨季３位のＳＡＧＡ久光は、同２位のＮＥＣに０―３で敗れ、開幕２連敗を喫した。今季、９年ぶりにチームの指揮を執る中田久美監督は「昨日の悔しさを何とか今日（晴らしたい）という思いで戦ったけど、特に後半戦で自分た