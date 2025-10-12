◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第２戦ＤｅＮＡ７X―６巨人（１２日・横浜）ＤｅＮＡが延長１１回に逆転サヨナラ勝ち。巨人に連勝して２年連続第１Ｓ突破を決めた。今季限りで退任する三浦大輔監督は「最後まで、ゲームセットまで全力で戦おうと。誰１人諦めることなく、最後の最後まで全員で戦えた」をたたえた。初回に先発のアンドレ・ジャクソン投手が５点を失う波乱の幕開け