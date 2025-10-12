LGBTQ¤Ê¤ÉÀ­Åª¾¯¿ô¼Ô¤Ø¤ÎÍý²ò¤òµá¤á¤ë³¹Æ¬¥Ñ¥ìー¥É¤¬¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ì¤Ï¡¢LGBTQ¤Ê¤ÉÀ­Åª¾¯¿ô¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»Ø½É»Ô¤ÎÃÄÂÎ¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Üー¥Ýー¥È¸þÆü°ª¡×¤¬¼¯»ùÅç»Ô¤Ç½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸©Æâ³°¤«¤éÅö»ö¼Ô¤é¤ª¤è¤½60¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 12Æü¤Ï¡¢¼¯»ùÅçÃæ±û±Ø¤«¤é¼¯»ùÅç»ÔÌò½êÁ°¤Þ¤Ç¤Î¤ª¤è¤½2.6¥­¥í¤òÊâ¤­¡¢À­Åª¾¯¿ô¼Ô¤Ø¤ÎÍý²ò¤ä¡¢Æ±À­º§¤òÇ§¤á¤ëË¡À©ÅÙ¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë¡Ö¡ÊLGBTQ