¥¢¥á¥ê¥«½÷»Ò¥Ä¥¢ー¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¤Î¾¡¤ß¤Ê¤ßÁª¼ê¤Ï¡¢½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¥×¥ìー¥ª¥Õ¤ÇÇÔ¤ì¡¢2°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Ãæ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¥´¥ë¥ÕÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Ä¥¢ー¡Ö¥Ó¥å¥¤¥Ã¥¯LPGA¾å³¤¡×¤Ï¡¢12Æü¤¬ºÇ½ªÆü¡£¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¤Î¾¡¤ß¤Ê¤ßÁª¼ê¤Ï¡¢Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ ¾¡Áª¼ê¤Ï7¤Ä¤Î¥Ð¥Ç¥£ー¤òÃ¥¤¤ÄÌ»»24¥¢¥ó¥Àー¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¡¦¥¿¥¤¤Î¥¸ー¥Î¡¦¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¤ËÊÂ¤Ð¤ì¡¢¥×