12Æü¤Ï3Ï¢µÙ¤ÎÃæÆü¡£¼¯»ùÅç¸©¤Î´ÎÉÕÄ®¤Ç¤Ïµ¤²¹¤¬35ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢¹ñÆâ¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤âÃÙ¤¤ÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¯»ùÅç»Ô¤Î³¤´ß¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤¬³¤É÷¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÂçÊª¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Êµ­¼Ô¡Ë¡Ö³¤¤«¤éµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤É÷¤¬¿á¤¯¡¢¤³¤³³ûÃÓ³¤¤Å¤ê¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤¬Äà¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡× ¼¯»ùÅç»Ô¤Î³ûÃÓ³¤¤Å¤ê¸ø±à¤Ë¤Ï12Æü¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤É200¿Í°Ê¾å¤¬Ë¬¤ì¡¢ÂçÊª¤òÁÀ¤¦»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ 10·î¤ÏÎãÇ¯¡¢¥Þ¥À¥¤¤ä¥«¥ó¥Ñ