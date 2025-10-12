ボートレース三国の「ファン感謝3DaysBOATRACEバトルトーナメント」は2日目の12日に5〜8Rで復活戦、9〜12Rでセミファイナルが行われ、13日の最終日12Rで争われるファイナルのメンバーが出そろった。実力者の底力を見せつけた。2日目セミファイナル12R、菊地孝平（47＝静岡）は枠なり2コースから差してイン中嶋健一郎の懐にねじ込むと、2マークを先取りして1着。ファイナリストに名を連ねた。この日は前半2Rにリング4本を、