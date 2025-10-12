◇セCSファーストステージ第2戦巨人6―7XDeNA（2025年10月12日横浜）プロ野球の「2025JERAクライマックスシリーズ（CS）セ」は12日、横浜スタジアムでファーストステージ（S）第2戦が行われ、レギュラーシーズン3位の巨人は延長戦の末、2位DeNAにサヨナラ負けを喫して2連敗。1勝もできずにCS敗退が決まり、球団初となる下克上日本一への道はまたも閉ざされた。初回に5点ずつ取り合い、その後はこう着状態が続いて5―