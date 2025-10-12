12日、ソウルで開かれた「日韓交流おまつり2025」で、日本の琴と朝鮮伝統楽器の協奏を披露する演者ら＝12日（共同）【ソウル共同】日本と韓国の文化活動を通じて市民交流を深める恒例の「日韓交流おまつり2025」が12日、ソウルで開かれた。今年は両国の国交正常化60年と交流おまつり開催20年に当たり、集まった人々は日韓の伝統芸能やグルメを楽しみながら節目を祝った。今年のテーマは「両手を携え、より良い未来へ」。ステー