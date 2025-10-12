¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï¤¬12Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó2°Ì¤ÎDeNA¤¬3°Ìµð¿Í¤Ë¾¡¤Á¡¢2Ï¢¾¡¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£