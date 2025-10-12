【ミルウォーキー（米ウィスコンシン州）＝平沢祐】米大リーグは１１日、ナ・リーグの地区シリーズ（５回戦制）第５戦が行われ、鈴木と今永が所属するカブス（中地区２位）は１―３でブルワーズ（中１位）に敗れ、２勝３敗で突破はならなかった。鈴木は二回にソロ本塁打を放った。ブルワーズは１３日から大谷、山本、佐々木のドジャース（西１位）とのリーグ優勝決定シリーズに臨む。豪快な一発でチーム唯一の得点を挙げたが、