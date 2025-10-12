TOS¥Æ¥ì¥ÓÂçÊ¬ ½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶å½£¹â¹»Ìîµå¸©Í½Áª¤Î·è¾¡¤¬12Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌÀË­¤¬µÏÃÛ¤òÇË¤Ã¤Æ¡¢Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 2025Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¥Ù¥¹¥È16¤ÎÌÀË­¤È¥Îー¥·ー¥É¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿µÏÃÛ¤Ë¤è¤ë·è¾¡Àï¡£ 3²ó¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÀË­¤ÏÁê¼ê¤Î¥¨¥éー¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¤È¡¢¤µ¤é¤Ë8ÈÖ¤ÎÇßÅÄ¤¬¥¿¥¤¥à¥êー¥¹¥êー¥Ùー¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£ ¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤é¤Ë2ÅÀ¤ò¼è¤é