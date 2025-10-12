10月11日、おおきにアリーナ舞洲。SVリーグ初代女王の大阪マーヴェラスが、ヴィクトリーナ姫路に、セットカウント２−３とファイナルセットの末に敗れている。前日のSVリーグ開幕戦の黒星に続いて、本拠地で連敗スタートになった。「ホームで開幕戦を迎えて、たくさんの方に見に来ていただきました。会場もプレーしやすい雰囲気でしたし、もちろん勝つつもりだったのですが......連敗は自分たちも予想外というか、何がダメだった