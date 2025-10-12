[10.12 ルヴァン杯準決勝第2戦 柏 4-1 川崎F 三協F柏]12日、ルヴァン杯準々決勝第2戦が行われ、三協フロンテア柏スタジアムで柏レイソルと川崎フロンターレが対戦。MF脇坂泰斗のゴールで川崎Fが先制するも、FW垣田裕暉のゴールで同点に。川崎Fが10人となった後半にはMF仲間隼斗とFW細谷真大が追撃弾。さらに後半ATに細谷が決勝点をあげて、2戦合計5-4、柏が広島との決勝戦へ駒を進めた。1-3で落とした8日の第1戦から、柏は先発