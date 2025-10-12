[10.12 ルヴァン杯準決勝第2戦 広島 2-1 横浜FC Eピース]サンフレッチェ広島は12日、横浜FCとのルヴァンカップ準決勝第2戦を2-1で制して2戦合計4-1で決勝進出を決めた。3年ぶりの優勝を目指して11月1日に決勝を行う。開始9分、広島が中央でのパス交換からMF川辺駿、FWヴァレール・ジェルマンと繋いでペナルティエリア内のFW加藤陸次樹に渡すと、加藤がDF細井響に倒されてPKを獲得した。細井は特別指定選手としてロングスローを