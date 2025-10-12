¡Ú¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ½à·è¾¡Âè2Àï¡Û(E¥Ô¡¼¥¹)¹­Åç 2-1(Á°È¾1-1)²£ÉÍFC<ÆÀÅÀ¼Ô>[¹­]¥ô¥¡¥ì¡¼¥ë¡¦¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó(10Ê¬)¡¢¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ(75Ê¬)[²£]»³º¬±Ê±ó(17Ê¬)<·Ù¹ð>[²£]¾®ÁÒÍÛÂÀ(28Ê¬)¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥í(69Ê¬)¡¢ÅÄ½êÎÊ(69Ê¬)¼ç¿³:ÌÚÂ¼ÇîÇ·Éû¿³:ÉÍËÜÍ´²ð¡¢ÄÅÌîÍÎÊ¿¨¦¹­Åç¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¥ë¥ô¥¡¥óÇÕÀ©ÇÆ¤Ë²¦¼ê!! ¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤È¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥ó¤Î¡ÈGERMAIN¡É¥¢¥Ù¥Ã¥¯ÃÆ¤Ç²£ÉÍFC·âÇË