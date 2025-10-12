ドジャースの地元メディア『ドジャース・ネーション』は11日（日本時間12日）、「ドジャースとジャイアンツが間近に迫ったフリーエージェント市場でスーパースター、カイル・タッカーの獲得に動く」と題した記事を掲載。今オフの移籍市場で注目を集める28歳の大物外野手をめぐる争奪戦に、ドジャースが参戦する可能性を報じている。 ■T・ヘルナンデスの左翼