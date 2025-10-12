東大卒の起業家でクイズプレイヤー、タレントとしても活躍する伊沢拓司（３１）が１１日深夜にＭＢＳで放送された「かまいたちの知らんけど」に出演。子供が進学校に行きたいと考えるようになる要因を挙げた。開成中、開成高を経て東大経済学部卒。「進学校に行く最大の強みって、授業とかじゃなくて“周り”なんです。“集団力”は問われるかもしれない」と言う。「僕は３分の１が東大行く学校だったんで、（東大）行くのが当