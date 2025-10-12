¡Ö£Ê£Å£Ò£Á£Ã£Ó¥»¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£Ó¡¦Âè£²Àï¡¢£Ä£å£Î£Á¡Ýµð¿Í¡×¡Ê£±£²Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ËÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹½½°ì²ó£±»à»°ÎÝ¤«¤é¡¢ÂåÂÇ¤Îµð¿Í¡¦ºäËÜ¤¬¿½¹ð·É±ó¤ÇÊâ¤­¡¢Â³¤¯¥ª¥³¥¨¤âÂå¤ï¤Ã¤¿£Ä£å£Î£Á¡¦ºäËÜ¤«¤é»Íµå¤òÁª¤ó¤ÇËþÎÝ¡£Àä¹¥¤Î¾¡¤Á±Û¤·µ¡¤Ç£±ÈÖ¤ËÈ´¤Æ¤­¤µ¤ì¡¢½é²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚ¤¬°ìÎÝÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Âè£±Àï¤ËÇÔ¤ì¤¿µð¿Í¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¤ÏÏ¢¾¡¤·¤«Æ»¤Ï»Ä¤µ¤ì