女優の新木優子が11日放送の『Google Pixel presents ANOTHER SKY』（日本テレビ系／毎週土曜23時）にゲスト出演。芸能活動に定めていた“期限”について打ち明けた。【写真】新木優子の“ミニスカ私服姿”さまざまな角度から見るこの日の番組で新木は、20歳で訪れた人生初海外の地、スペインはバルセロナを再訪。スカウトをきっかけに10歳から芸能活動を始めたという新木は、ロケの中で自身の芸能活動を振り返りつつ「“順