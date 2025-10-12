◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第２戦ＤｅＮＡ７✕―６巨人＝延長１１回＝（１２日・横浜）巨人がＤｅＮＡに連敗し、ＣＳ第１Ｓで敗退となった。打線は初回に佐々木俊輔外野手の先頭打者アーチ、中山礼都内野手の３ランとスタメン起用にこたえた２本の本塁打などで５点を先制したが、直後に先発の戸郷翔征投手が２本のアーチで５失点で同点に追いつかれた。試合は同点のまま延