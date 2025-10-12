全国ポニー競馬選手権「第１５回ジョッキーベイビーズ」が１０月１２日、東京競馬場の最終１２Ｒ終了後に行われ、全国の地区予選を勝ち抜いた８人が芝コースの直線４００メートルで腕を競った。優勝は、北海道地区代表で競走馬の育成牧場であるヤシ・レーシングランチ所属の八嶋駿吏さん（やしま・しゅんり、１３）だった。レースは外ラチ沿いを八嶋さんの騎乗したユリ（牝７歳）が抜け出し、そのまま押し切り。２着には東北・