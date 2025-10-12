２日、天津市内劇場でバレエを披露するダンサー。（天津＝新華社配信）【新華社天津10月12日】2025年上海協力機構（SCO）サミット開催地の中国天津市は国慶節と中秋節の連休期間（1〜8日）中、旅行者数と観光消費がいずれも増加した。天津市文化・観光局が明らかにした。連休中、同市を訪れた旅行者は前年同期比5.7％増の2219万5900人、観光消費の総支出は13.2％増の215億7500万元（1元＝約21円）で、都市の人気と文化・観光の