９日、スリランカのコッテで新華社のインタビューに応じるアマラスリヤ首相。（コッテ＝新華社記者／伍岳）【新華社コロンボ10月12日】スリランカのアマラスリヤ首相はこのほど、中国北京で開かれる世界女性サミット出席に先立ち、スリランカ議会で新華社のインタビューに応じた。中国が世界女性サミットを開催し、実際的な行動をもって女性の権利を断固として守り、ジェンダー平等を継続的に推進していることは、際立った責任感