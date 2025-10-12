¡È¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÊõÀÐ¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ÎàèàáÅüÀìÌçÅ¹¡ÖËâË¡¤ÎàèàáÅü¡×¤¬¡¢¤½¤´¤¦ÀéÍÕÅ¹¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç½ÐÅ¹¡ª2025Ç¯10·î7Æü¤«¤é10·î14Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥¤¡¼¥ÄÇîÍ÷²ñ¡×¤Ë¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤¤àèàáÅü¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ìÃæ¤Ç¤¹¡£ ËâË¡¤ÎàèàáÅü ¤½¤´¤¦ÀéÍÕÅ¹ ´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×  ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î7Æü(²Ð)¡Á10·î14Æü(²Ð)¾ì½ê¡§¤½¤´¤¦ÀéÍÕÅ¹ 6³¬ ºÅ»ö¾ì ¡Ö¥¹¥¤¡¼¥ÄÇîÍ÷²ñ¡×Æâ±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á20:00 (ºÇ½ªÆü¤Ï17:00ÊÄ¾ì)