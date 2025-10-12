有楽製菓の「ブラックサンダー」は、食感の異なる2種類のココアクッキーとプレーンビスケットをこだわりのチョコレートでコーティングした唯一無二のチョコレートバー。クッキーとビスケットは砕かれているため、同商品の特徴である“ザクザク食感”は一つずつ微細に異なっている。9月30日、取材に応じた河合辰信社長は「ココアクッキーとビスケットがランダムに混ぜ合わさっているため、一つとして同じザクザク食感はない。