¥Õ¥¸ÆüËÜ¤¬¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÍ­Ì¾¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¿·ºî¥Þ¥«¥í¥ó¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¤¿ÈÎÇä²ñ¡Ö¥Þ¥«¥í¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025¡×¤ò³«ºÅ¡ª2025Ç¯10·î17Æü(¶â)¤Î1Æü¸ÂÄê¤Ç¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Î¡ÖKABUTO ONE¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ­¤¬¸÷¤ë¡È¤È¤­¤á¤­¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¡É¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ ¥Õ¥¸ÆüËÜ¡Ö¥Þ¥«¥í¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025¡×  ³«ºÅÆü¡§2025Ç¯10·î17Æü(¶â)³«ºÅ¾ì½ê¡§KABUTO ONEÆüËÜ¶¶¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³õÄ®7ÈÖ1¹æ¡Ë¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥í