£±£±Æü¡¢ÆØßêÇü¹â¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¡¢ÈôÅ·¡ÊÅ·¿Í¡¦Å·½÷¡Ë¤ËÊ±¤·¤¿¶õ¹Á¿¦°÷¤Èµ­Ç°»£±Æ¤¹¤ë¥Ï¥Î¥¤¡ÝÆØßêÀþÂè£±ÊØ¤Î¾èµÒ¡£¡ÊÆØßê¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿Ä¥¶ÇÎ¼¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÆØßê10·î12Æü¡ÛÃæ¹ñ´Å½Í¾ÊÆØßê»Ô¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥Ï¥Î¥¤¤ò·ë¤Ö¹ñºÝ¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤¬½¢¹Ò¤·¡¢ÆØßêÇü¹â¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ë11ÆüÌë¡¢Âè1ÊØ¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ¤¬10·î11Æü¡¢16Æü¡¢21Æü¡¢26Æü¡¢31Æü¤È11·î5Æü¤Î·×6±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£±¿¹Ò¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Ï¥Î¥¤È¯¤Î±ýÏ©¤¬¸á¸å6»þ15Ê¬È¯¡¢Æ±11»þ