µÜºê¸©¾®ÎÓ»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç20Âå½÷À­¤¬ÇØÃæ¤ò»É¤µ¤ìÉé½ý¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸©·Ù¤Ï12Æü¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÆ±»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê22¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£