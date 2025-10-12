¥É¥¤¥Ä¤¬¸Ø¤ë¶¯¹ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÃ«ÀîË¨¡¹»Ò¡£¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤Ç¤â¤¢¤ë20ºÐ¤ÎÂç´ï¤¬¡¢11Æü¤Î¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¸åÈ¾12Ê¬¡¢Áê¼ê¤¬½èÍý¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¡ªÃ«Àî¤Ï¸åÈ¾20Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤â3-1¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2°Ì¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ò²¼¤·¤¿¼ó°Ì¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¤³¤ì¤Ç³«Ëë6»î¹ç¤Ç5¾¡1Ê¬¤È¤¤¤Þ¤ÀÌµÇÔ¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î½÷»Ò¥Ö¥ó¥Ç